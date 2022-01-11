16 детей отправили в больницу после посещения аквапарка

Шестнадцать детей отравились хлором в аквапарке Об этом сообщает центр общественного здоровья.
Событие случилось в пгт Легиче Хмельницкой области. Дети прибыли из пгт Турбов Винницкой области вместе с 34 взрослыми в местный аквапарк. В какой-то момент дети почувствовали признаки отравления
«Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще 3 детей были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии», — сообщает пресс-служба центра общественного здоровья.