16 детей отправили в больницу после посещения аквапарка

Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты

Исследователи из Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней сообщают, что причина отравление — излишнее время пребывание в помещениях с веществами по дезинфекции. Дело в том, что дети там были восемь часов.

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Всю информацию предоставили центру контроля и профилактики болезней в Хмельницкой области и продовольственной службы. Предполагается, что они начнут расследование.

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