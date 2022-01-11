Князь из Италии подал в суд на свою любимую из Беларуси

В социальной сети разместили довольно необычную информацию. Стало известно о том, что один князь из Италии начал судиться со своей возлюбленной за то, что она якобы просила у него подарки.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Итальянский князь подал в суд на свою белорусскую возлюбленную за то, что она “вымогала подарки” Детали этого светского романа — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru», — подписали пост в социальной сети.

Такая информация привлекла очень много внимания в социальной сети. Люди очень сильно удивились такому повороту событий, так как князь из Италии подал в суд на свою девушку за то, что она якобы требовала подарки.