Князь из Италии подал в суд на свою любимую из Беларуси

В социальной сети разместили довольно необычную информацию. Стало известно о том, что один князь из Италии начал судиться со своей возлюбленной за то, что она якобы просила у него подарки.
Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.
«Итальянский князь подал в суд на свою белорусскую возлюбленную за то, что она “вымогала подарки” Детали этого светского романа — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru», — подписали пост в социальной сети.
Такая информация привлекла очень много внимания в социальной сети. Люди очень сильно удивились такому повороту событий, так как князь из Италии подал в суд на свою девушку за то, что она якобы требовала подарки.
Возмущённая аудиторию не прошла мимо и написала немало мнений по этому поводу.
«По дулом пистолета вымогала?! Что за чушь, суд не должен такие иски принимать!!!», «Сейчас вся Дубайская биржа труда в напряге)) «Я просто намекнула»», «В иные времена Тадж Махалы строили,а нынче тока сопли распускают .Князья б@ять», «Блин, да что ж с мужиками такое?!», «А как он это понял, что именно вымогала, а главное зачем он ей потакал)))», «Вымогала, а то чем она за подарки отрабатывала во внимание не берется», «Сначала подает в суд за вымогательство, а потом кричит что любит и претензий не имеет….странно как-то», «Как можно вымочь подарки, бред, чел сам всегда деньги отдаёт и дарит и никто его под не заставляет это делать», — оставляют комментарии пользователи социальной сети.