Убийство 29-летней девушки в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области житель этого региона, занимаясь сексом со своей 29-летней жертвой, без сожаления перерезал ей горло ножом. Уже мертвой, еще раз насиловал несчастную покойницу. Об этом сообщает медиа dnipro.tv.

Зарезал и изнасиловал мертвой: новые подробности убийства девушки в Днепропетровской области

Мужчина нанес девушке 12 ударов ножом (фото из открытых источников)

Жестокое убийство произошло в городке Апостолово Днепровского региона. На площади рядом с вокзалом прохожие обнаружили страшную находку – полураздетую и окровавленную мертвую девушку. Уже позже представители следствия установили, что несчастную подвергли сексуальному насилию и нанесли 12 ножевых ударов.

Полицейские нашли убийцу. Это 29-летний житель города, с которым покойная встретилась в кафе. Он признал свою вину в преступлении и стал рассказывать страшные вещи. Что решил убить горожанку, когда они имели интим. Насильник ножом перерезал своей жертве горло и стал хладнокровно наносить удары в область живота и спины.

«Мы пошли за магазины. Там мы занимались сексом. Потом я с глупости взял нож и начал ее резать», — рассказал страшную правду подозреваемый днепровец.

Медиа утверждает, что этот злоумышленник, по имени Николай, изнасиловал днепрянку во второй раз, когда она была уже мертвой. Потом поджег ее одежду и вещи и исчез.

Представительница прессслужбы ГУ Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская сообщила о многочисленных экспертизах, назначенных подозреваемому в рамках возбужденного уголовного дела. В том числе и экспертизу психического состояния задержанного.

Сейчас насильник находится под стражей. Он обвиняется по ч.1 ст.115 УК Украины.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Черниговской области нашли мужа , который жестоко убил жену.

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