В Украине вдвое сократилось строительство «зеленых» электростанций в 2021 году из-за скандалов с выплатами

В 2021 году в Украине было введено в эксплуатацию 731 МВт мощностей ВИЭ, что почти вдвое меньше показателя 2020 года, когда было запущено 1331 МВт зеленых электростанций.

Об этом сообщается в расчетах Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает РБК .

В частности, в 2021 году в Украине построено 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 на биомассе, 20 биогазе и 4 МВт малых гидроэлектростанций.

Кроме того сообщается, что в декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей «зеленых» электростанций, что является наименьшим показателем за весь год,

Общая мощность зеленых электростанций в Украине на конец 2021 года составляет 8451 МВт.

Напомним, на протяжении 2021 года в Украине продолжалась проблема выплат за произведенную «зеленую» электроэнергию. При этом 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии. В дальнейшем выплаты были осуществлены, однако 3 млрд грн «зависло» на счетах госпредприятия «Гарантированный покупатель».