Пульмонолог оценил риск появления рубцов в легких после коронавируса

Доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с журналистами рассказал, какова вероятность образования рубцов в легких у пациентов, перенесших коронавирус.

По словам специалиста, риск подобного осложнения тем выше, чем тяжелее протекало само заболевание.

Пальман отметил, что при острой вирусной пневмонии на КТ медики видят легкие с эффектом «матового стекла». Ранее считалось, что при наблюдении этого симптома после выздоровления у пациента эта матовость превращается в фиброзную ткань, однако наблюдения показывают, что подобное происходит не всегда, а лишь у 5 — 10% больных.

«Впоследствии «матовое стекло» может полностью уйти. Но если заболевание протекало тяжело, могут возникнуть участки уплотнения — консолидация… На рентгене или КТ эти уплотнения… выглядят как сформировавшиеся рубцы, фиброз. На самом деле это поствоспалительные уплотнения. У большей части пациентов они уходят», — заверил пульмонолог.

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