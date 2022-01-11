Анита Луценко рассказала об одном из главных принципов похудения:

Анита Луценко рассказала украинкам о любви к сладости. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Известная украинская фитнес-тренерша, а также звездный наставник на шоу «Зважені та щасливі» является одной з самых популярных коучем в нашей стране.
В частности, на ее официальной странице в социальной сети 1,2 миллиона фолловеров, которые стараются лайкать и комментировать каждый ее пост. Со своей аудиторией Анита Луценко делится важными темами спорта и диетологии.
11 января девушка опубликовала пост, на котором рассказала о нюансах набора калорий. Она отметила, что сделала опрос среди аудитории от чего поправляешься больше: лишних пятистах калорий от торта, яблок, сала. Украинки ответили неправильно, выбрав торт. Однако Луценко отметила, что не так важно от чего полнеть.
«Но вопрос конечно с подвохом вроде: что больше весит 1 кг ваты или 1 кг гвоздей 😅? Тут намеренно нет белкового продукта, так как можно было бы сказать: ага, на перевариваривание белка, жира или углеводов организм тратит разное кол-во энергии. И на перевариваривание белка действительно намного больше, чем на углеводы или жир( на жир например 2%, на белок около 30%). В остальном разница — «слёзы», — сообщила она.
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