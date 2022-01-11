Анита Луценко рассказала об одном из главных принципов похудения:

Анита Луценко рассказала украинкам о любви к сладости. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская фитнес-тренерша, а также звездный наставник на шоу «Зважені та щасливі» является одной з самых популярных коучем в нашей стране.

В частности, на ее официальной странице в социальной сети 1,2 миллиона фолловеров, которые стараются лайкать и комментировать каждый ее пост. Со своей аудиторией Анита Луценко делится важными темами спорта и диетологии.