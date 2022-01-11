18-летняя девушка рассказала о проблемах после наращивания ресниц

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18-летняя Жасмин Дьюхерст временно ослепла после того, как аллергическая реакция на наращенные ресницы привела к тому, что ее глаза стали «наполовину лысыми».

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Студентка временно ослепла после ужасной аллергической реакции на наращенные ресницы, из-за которой ее веки распухли и склеились.

Жасмин Дьюхерст, живущая в Ливерпуле, месяц спустя осталась с «полулысыми» глазами после того, как 12 декабря, по ее словам, косметолог не применил патч-тест.

Жасмин

Жасмин

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18-летняя девушка, которая наращивала ресницы только во второй раз, страдала от шокирующей аллергической реакции на клей, и через неделю после наращивания ее линия ресниц покрылась корочкой.

Жасмин говорит, что мастер по наращиванию ресниц случайно приклеил несколько ее нижних ресниц к наращенным, а это означает, что ей пришлось открыть глаза еще до того, как началась аллергическая реакция.

Неудачное наращивание также вырвало большую часть ее натуральных ресниц, на восстановление которых, как она опасается, могут уйти годы.

Жасмин

Жасмин

Жасмин, которая родом из Рутина, Северный Уэльс, сказала: «Ей удалось приклеить верхние ресницы к некоторым моим нижним ресницам, так что один мой глаз был немного склеен, и я не могла его правильно открыть. Я сидела в машине после попытки оторвать нижние ресницы, и мне пришлось выдернуть несколько накладных ресниц, которые также вырвали некоторые из моих натуральных ресниц».

Однажды утром Жасмин проснулась и обнаружила, что вообще не может открыть глаза, так как ее глаза были склеены липким веществом.

Жасмин

Жасмин

Она утверждает, что новый косметолог ни разу не упомянул о пластыре, поэтому она думала, что в этом нет необходимости.

У Жасмин был более гладкий опыт наращивания ресниц годом ранее у другого косметолога, который перед тем, как начать, наложил пластырь за ухом.

Студентка, изучающая бизнес и маркетинг, в настоящее время повышает осведомленность о важности патч-тестов, особенно для косметических процедур вокруг глаз.

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