18-летняя девушка рассказала о проблемах после наращивания ресниц

18-летняя Жасмин Дьюхерст временно ослепла после того, как аллергическая реакция на наращенные ресницы привела к тому, что ее глаза стали «наполовину лысыми».

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Студентка временно ослепла после ужасной аллергической реакции на наращенные ресницы, из-за которой ее веки распухли и склеились.

Жасмин Дьюхерст, живущая в Ливерпуле, месяц спустя осталась с «полулысыми» глазами после того, как 12 декабря, по ее словам, косметолог не применил патч-тест.