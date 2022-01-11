18-летняя девушка рассказала о проблемах после наращивания ресниц

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18-летняя девушка, которая наращивала ресницы только во второй раз, страдала от шокирующей аллергической реакции на клей, и через неделю после наращивания ее линия ресниц покрылась корочкой.
Жасмин говорит, что мастер по наращиванию ресниц случайно приклеил несколько ее нижних ресниц к наращенным, а это означает, что ей пришлось открыть глаза еще до того, как началась аллергическая реакция.
Неудачное наращивание также вырвало большую часть ее натуральных ресниц, на восстановление которых, как она опасается, могут уйти годы.