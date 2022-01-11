Назван продукт, который восстанавливает волосы после выпадения

Дерматолог-трихолог Елена Юцмюц рассказала, какой продукт может помочь восстановить волосы людям, у которых наблюдается выпадение после перенесенной коронавирусной инфекции.

По ее словам, нужны продукты, которые богаты лизином. Это аминокислота, которая способствует резкому снижению воспаления, выработке коллагена и росту волос, объяснила она в интервью.

«Он содержится в пармезане», — привела пример врач.

Кроме этого специалист порекомендовала наладить сон для выработки мелатонина, от которого также зависит рост волос. Юцмюц отметила, что после коронавируса многие жалуются на бессоницу.

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