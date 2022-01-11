Владимир Дантес заплатил огромные деньги, чтоб попробовать нечто новое и разочаровался

Владимира Дантес поделился опытом пребывания на технофесте Day Zero. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети.

Супруг известной украинской певицы и экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсетях.

Зимой этого года Дантес отправился в теплую Мексику и отдыхает на пляжах Карибского моря. Мужчина регулярно публикует забавные фотографии фото и видео оттуда.