Владимир Дантес заплатил огромные деньги, чтоб попробовать нечто новое и разочаровался

Владимира Дантес поделился опытом пребывания на технофесте Day Zero. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети.
Супруг известной украинской певицы и экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсетях.
Зимой этого года Дантес отправился в теплую Мексику и отдыхает на пляжах Карибского моря. Мужчина регулярно публикует забавные фотографии фото и видео оттуда.
11 января украинский телеведущий и певец рассказал о своем опыте посещения технофестиваля Day Zero, который проходится в джунглях. По его словам Дантес, заплатил четыреста долларов, однако испытал разочарование. Свой пост он подписал: «Как я заплатил 400$, чтоб понять, что технофест — не моё».
По словам Дантеса, причина в огромном количестве простуженных людей.
«И тут я понимаю, что вокруг очень много простуженых людей. У одних сопли, ну потому шо шмыгают, другие какие-то таблетки пьют, видимо от кашля, у кого-то уже от температуры началась лихорадка и он воюет с иллюминацией. Одним словом «Несётся», — сообщил Валдимир Дантес.
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