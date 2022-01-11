СМИ: Как Комарницкий и Кандыбор пытаются уничтожить рейтинг Виталия Кличко

«Смотрящий» за строительством в Киеве Денис Комарницкий поставил исполнителем для «освоения» бюджетных средств на строительство и ремонте дорог в Киеве нынешнего директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандыбора. Последний тянет на все крупные проекты столицы турецкую компанию с коррупционной репутацией «Онур».

В 2022 году в Киеве начнется капитальный ремонт Крещатика, который проведет печально известная в Украине турецкая компания «Онур Конструкцион Интернешнл». В конце прошлого года КК «Киевавтодор» подписала договор с «Онур» на сумму 739,5 миллиона гривен. Но, чтобы тендер на ремонт главной улицы столицы выиграла турецкая компания, заинтересованными лицами была проведена целая спецоперация, сообщает « From «.

Расстановка подельников

После реформы децентрализации в Украине поддержки центральной власти уже недостаточно, поэтому Комарницкий быстро смекнул, что ему необходимо расставить своих людей непосредственно в КГГА. При этом главной мишенью стал Александр Густелев –экс-гендиректор КК «Киевавтодор» и сегодня уже экс-заместитель председателя КГГА.

Густелев подал в отставку в ноябре 2021 года. Формальная причина – затягивание сроков строительства Подольско-Воскресенского моста. Но, как говорят, Густелев как раз начал не в меру ретиво интересоваться, каким образом тратятся и испаряются бюджетные деньги.