СМИ: Как Комарницкий и Кандыбор пытаются уничтожить рейтинг Виталия Кличко
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«Смотрящий» за строительством в Киеве Денис Комарницкий поставил исполнителем для «освоения» бюджетных средств на строительство и ремонте дорог в Киеве нынешнего директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандыбора. Последний тянет на все крупные проекты столицы турецкую компанию с коррупционной репутацией «Онур».
В 2022 году в Киеве начнется капитальный ремонт Крещатика, который проведет печально известная в Украине турецкая компания «Онур Конструкцион Интернешнл». В конце прошлого года КК «Киевавтодор» подписала договор с «Онур» на сумму 739,5 миллиона гривен. Но, чтобы тендер на ремонт главной улицы столицы выиграла турецкая компания, заинтересованными лицами была проведена целая спецоперация, сообщает «From«.
Расстановка подельников
После реформы децентрализации в Украине поддержки центральной власти уже недостаточно, поэтому Комарницкий быстро смекнул, что ему необходимо расставить своих людей непосредственно в КГГА. При этом главной мишенью стал Александр Густелев –экс-гендиректор КК «Киевавтодор» и сегодня уже экс-заместитель председателя КГГА.
Густелев подал в отставку в ноябре 2021 года. Формальная причина – затягивание сроков строительства Подольско-Воскресенского моста. Но, как говорят, Густелев как раз начал не в меру ретиво интересоваться, каким образом тратятся и испаряются бюджетные деньги.
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Чуть раньше, 1 сентября 2021 года, директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (с испытательным сроком в два месяца) был назначен Руслан Кандыбор. Ранее малоизвестный в столице бывший львовский чиновник Кандыбор стал «популярен» в 2018 году после того, как тогдашний глава Львовской ОГА Олег Синютка предложил Руслану Васильевичу «пойти и застрелиться».