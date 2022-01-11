Мощные обереги: 6 предметов, которые Ванга советовала иметь дома каждому

К словам болгарской провидицы Ванги многие прислушиваются и сегодня. Знаменитая слепая не только предсказывала миру различные катаклизмы, но и давала практические советы, которыми может воспользоваться каждый человек.

Недавно СМИ опубликовали список вещей, которые Ванга советовала иметь дома в качестве оберегов от всего плохого.

Ясновидящая говорила, что нельзя захламлять свой дом ненужными вещами, которые лишь тянут за собой негатив из прошлого. Но несколько предметов все же должны быть в доме постоянно.

Мыло. Ванга не признавала никаких средств для банных процедур, кроме обычного мыла. По ее словам, оно очищает не только от грязи, но и «отмывает» всякие недуги и нечистую энергию.

Валенки. По мнению Ванги, пара валенок в доме приманивает удачу.

Яблоко. Ванга говорила, что на кухне должно всегда лежать одно яблоко, которое никому нельзя трогать. Тогда в доме всегда будет счастье и никогда не поселится печаль.

Черный камень. По словам Ванги, чтобы никогда не страдать от бессонницы, нужно найти у дороги черный камень, причем самый неприметный, и принести его в дом.

Ветряная вертушка. Такую игрушку можно изготовить самостоятельно из природных материалов, и счастье будет сопутствовать. Ванга считала, что тот, кто может совладать с ветром, будет жить долго и беззаботно.

Икона. Ванга советовала всем иметь дома икону, которая будет давать утешение и успокоение. По словам провидицы, покупая икону, следует выбирать ту, которая вызывает наибольшую радость.