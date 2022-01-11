Владимир Остапчук признался, что не может позволить себе Буковель и повез жену во Францию

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Владимир Остапчук показал как отдыхает во Франции. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Популярный ведущий украинских шоу Владимир Остапчук иногда радует поклонников разнообразными фотографиями или забавными видео на странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следит около 524 тысячи человек. Фолловеры активно комментируют каждый его пост. Иногда он общается с ними в формате сториз.

11 января мужчина опубликовал фотографию вместе со своей супругой из горнолыжного отдыха в Куршевеле. В подписи к снимку он иронизировал на тему отдыха Владимира Зеленского в Буковеле.

«В Буковель не еду почему? Такую роскошь могут позволить себе только первые лица страны. А мы скромно🙌», — сообщил он.

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Фолловеры начали активно комментировать данный пост. Большинство из них ответило с иронией.

«Комментарии вообще 🔥😂»; «😍😍😍»; «Прекрасные»; «Бесит. Б*я. Вы цены видели там и у нас?», — сообщают они.

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