Владимир Остапчук признался, что не может позволить себе Буковель и повез жену во Францию

Владимир Остапчук показал как отдыхает во Франции. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Популярный ведущий украинских шоу Владимир Остапчук иногда радует поклонников разнообразными фотографиями или забавными видео на странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следит около 524 тысячи человек. Фолловеры активно комментируют каждый его пост. Иногда он общается с ними в формате сториз.

11 января мужчина опубликовал фотографию вместе со своей супругой из горнолыжного отдыха в Куршевеле. В подписи к снимку он иронизировал на тему отдыха Владимира Зеленского в Буковеле.

«В Буковель не еду почему? Такую роскошь могут позволить себе только первые лица страны. А мы скромно🙌», — сообщил он.