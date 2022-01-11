Назван напиток №1 для быстрого похудания

Чистая вода (H2O)- лучший напиток на планете для хорошего здоровья и похудания, говорит ряд ученых.

Один из способов, которым вода способствует похуданию, — она снижает аппетит. Поскольку одна и та же часть мозга интерпретирует и сигналы голода, и жажды, мозгу легко перепутать эти чувства голода с жаждой.

Большое исследование, основанное на данных Национального исследования здоровья (NHANES), опубликованных в Annals of Family Medicine, обнаружило значительную связь между недостаточным потреблением воды и ожирением, предполагая, что хорошая гидратация играет ключевую роль в управлении весом.

«Попробуйте воду с тмином», — предлагает Триста Бест, доктор медицинских наук , дипломированный диетолог.

Вы можете легко приготовить воду из тмина дома, используя сушеные семена тмина. Специя, богатая антиоксидантами, обещает улучшить иммунную систему и здоровье кишечника, уменьшить воспаление и снизить риск рака.

«Тмин был исследован на предмет его полезного воздействия на потерю жира, и было показано, что он увеличивает и скорость метаболизма.

Бест также говорит, что вода с тмином помогает регулировать уровень сахара в крови, помогая клеткам правильно реагировать на глюкозу и инсулин. Когда в организме высокий уровень сахара в крови, в клетках может храниться больше глюкозы, чем вам нужно для энергии, и она может превращаться в жир.

По словам Беста, воду с тмином (также называемую водой джира) можно употреблять как в горячей, так и в холодной воде.

Нужно замочить столовую ложку семян тмина в стакане на ночь. (Некоторым людям нравится сначала раздавить семена скалкой, чтобы высвободить их натуральные масла.)

Утром варить смесь около пяти минут. Когда вода остынет, процедить семена.

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