Виктор Павлик решил судьбу своего маленького сына от Кати Репяховой: «Уже через 2 года…»

Известный украинский артист Виктор Павлик отправился с семьей на отдых в Карпаты. Тут артист решил, что уже через несколько лет его маленький сын Михаил так же будет кататься на лыжах, как и его родители.

Народный артист Украины имеет много поклонников, именно поэтому он часто старается радовать их новыми фото, видео, интересными новостями из личной и профессиональной жизни или же полезными советами на своей странице в социальной сети Instagram, где за ним пристально следит более 80 тысяч человек.