Виктор Павлик решил судьбу своего маленького сына от Кати Репяховой: «Уже через 2 года…»

0

Известный украинский артист Виктор Павлик отправился с семьей на отдых в Карпаты. Тут артист решил, что уже через несколько лет его маленький сын Михаил так же будет кататься на лыжах, как и его родители.

Народный артист Украины имеет много поклонников, именно поэтому он часто старается радовать их новыми фото, видео, интересными новостями из личной и профессиональной жизни или же полезными советами на своей странице в социальной сети Instagram, где за ним пристально следит более 80 тысяч человек.

Виктор Павлик с сыном, фото с Instagram

Виктор Павлик с сыном, фото с Instagram

Так, недавно Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Екатериной Репяховой и маленьким сыном Мишей отправились на отдых. Семья артиста выбрала для этого Карпаты, чтобы вдоволь налюбоваться местными пейзажами и покататься на лыжах.

Скриншот stories Виктора Павлика

Скриншот stories Виктора Павлика

В своем блоге в разделе stories Виктор Павлик поделился видео, где катаются на лыжах маленькие детки. Артист помечтал, что уже через два года и его маленький сын от Кати Репяховой станет здесь на лыжи.

Скриншот stories Виктора Павлика

Скриншот stories Виктора Павлика

«А вот так, мы за лето, через два с половиной года и наш Мишутка будет так гуськом, как детки кататься», — отметил Виктор Павлик.

_

Напомним, отношения с бывшей, алкоголизм, реанимация и кредиты: Катя Репяхова поразила откровенностью о неизвестной жизни Виктора Павлика. Катя Репяхова откровенно рассказала о личной жизни с певцом Виктором Павликом

Также Знай писал, Катя Репяхова после ссоры с Виктором Павликом попросила на Рождество взаимопонимание в семье: надеется на чудо

Ранее сообщал Знай, Катя Репяхова после ссоры с Виктором Павликом провела время в Буковеле с близким мужем: «счастлива». Знаменитость показала, сколько стоит ей несколько дней отдыха

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_