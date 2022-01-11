Как часто нужно менять постельное белье и обязательно ли заправлять кровать: большинство людей все делают неправильно

Мы проводим в постели около трети своей жизни, поэтому важно создать максимально комфортные и здоровые условия для сна.

С детства нас всех учили заправлять постель сразу после пробуждения. Но современные врачи не разделяют взгляды наших мам и бабушек, передает Час Пик.

Во время сна человеческое тело выделяет определенное количество пота, которому некуда деваться, кроме как впитаться в постельное белье. Если утром постель сразу заправить, влага просто не сможет испариться, и вечером вы ляжете в сырую постель.

Это не только неприятно, но и опасно для здоровья: влажная среда благоприятна для размножения бактерий, грибков и микроскопических клещей. Врачи советуют перед тем, как заправить кровать, хотя бы проветрить комнату. А лучше оставить постель незаправленной до вечера, если на нее никто не собирается ложиться или садиться в течение дня. Так постельное белье успеет просохнуть и дольше будет оставаться свежим.

Важно также вовремя менять постельное белье: не реже, чем каждые 7-10 дней. Летом, когда жарко, менять постельное нужно чаще, зимой это можно делать реже. Дважды в год нужно стирать в машинке одеяла и подушки. Матрас нужно чистить пылесосом.

Если вы болеете, нужно поменять все постельное белье, как только почувствуете себя лучше: стирка уничтожит оставшиеся на ткани болезнетворные микроорганизмы.

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