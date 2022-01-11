Названы худшие привычки, мешающие избавиться от жира на животе

Портал назвал привычки, которые способствуют набору жировых отложение на животе.

1. Недосып

Согласно исследователям Wake Forest , люди, сидящие на диете, которые спят пять часов или меньше, набирают в 2,5 раза больше жира на животе, чем те, кто спит положенные 7-9 часов.

2. Употребление газированных напитков

В шокирующем исследовании исследователи Центра медицинских наук Техасского университета наблюдали за 475 взрослыми в течение 10 лет и обнаружили, что у участников, которые пили диетическую газировку, наблюдалось 70-процентное увеличение окружности талии по сравнению с теми, кто не пил этот напиток. Классическая газировка с сахаром также ведет к увеличению веса.

3. Обед в компании

Когда люди едят вместе с другими людьми, они употребляют в среднем на 44 процента больше еды, чем когда обедаем в одиночестве. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что количество еды, съеденная с одним человеком, была на 33% больше, чем количество еды, которую люди съели в одиночку. Дальше становится страшнее. Ужин в компании друзей заставляет съедать на 47% больше еды. Ужин в толпе грозит перееданием на 96 процентов.

4. Жесткая диета

Если вы только что сели на палео или низкоуглеводную диету, будьте осторожны! «Часто диеты, исключающие целые группы продуктов, не позволяют достичь баланса и умеренности, которые необходимы для того, чтобы придерживаться здорового, пожизненного плана питания. Люди, сидящие на диете, могут быть склонны к потенциально опасному дефициту питательных веществ. За жесткими диетами следует импульсивное переедание.

5. Еда с больших тарелок.

Одно исследование Корнельского университета показало, что 98,6% людей с ожирением выбирают тарелки большего размера.

6. Просмотр социальных сетей в постели.

Если держать мобильный телефон и телевизор включенным, то это помешает уснуть вовремя. Исследование, проведенное Исследовательским центром освещения в политехническом институте Rensselaer обнаружило, что свет , излучаемый из гаджетами фактически подавляет мелатонин производство в головном мозге. Это главный гормон сна для организма, поэтому, когда его вырабатывается недостаточно, наступают проблемы со сном. Кроме того, исследование педиатрического ожирения показало, что студенты, имеющие доступ к одному электронному устройству в своей спальне, в 1,47 раза чаще страдают избыточным весом, чем те, у кого нет устройства в спальне.

7. Еда в эмоциональном состоянии

Исследование, проведенное Журналом Американской диетической ассоциации, показало, что у эмоциональных едоков — тех, кто признал, что ест в ответ на эмоциональный стрессе, — в 13 раз больше шансов иметь избыточный вес или ожирение.

8. Использование лифта

Использование лестницы сжигает вдвое больше калорий, чем использование лифта.

9. Избыточный сон

К сожалению, хорошего может быть слишком много. Хотя экономия на сне связана с увеличением веса, исследователи из Wake Forest обнаружили, что те, кто спит более восьми часов в сутки, набирают больше жира на животе — это опасный вид ожирения, связанный с сердечными заболеваниями, диабетом и инсультом.

10. Еда всегда на виду

Исследование, проведенное в нью-йоркском офисе Google, показало, что размещение M&M в непрозрачных контейнерах, а не в стеклянных, и предоставление более здоровых закусок в более заметных местах на полках сокращает потребление конфет на 3,1 миллиона калорий всего за семь недель.

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