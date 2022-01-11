Бабушка несколько дней лежала на полу в Черкасской области

В одном из населенных пунктов Черкасской области местная 96-летняя долгожительница чуть не замерзла на холодном полу своего не протопленного дома. Она оступилась, упала и без посторонней помощи не могла подняться. По поручению небезразличных односельчан, спас долгожительницу от мороза полицейский офицер местной общины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Черкасской области.

Бабушку спас полицейский (фото из открытых источников)

Эта история, которая закончилась хорошо, имела место в населенном пункте Вершина Згарска Черкасской области. Обеспокоенные односельчане, которые несколько дней не видели на улице свою уважаемую соседку, обратились за помощью к представителю полиции – полицейскому офицеру местной территориальной общины Анатолию Стаднику и попросили проверить, что с их землячкой. Они отметили, что вечером в доме не включается свет, и сама старушка несколько дней не появляется на своем дворе.

Полицейский пришел на усадьбу старушки. Осмотрев дом и двор, заметил, что дверь дома закрыта изнутри. Через оконное стекло он разглядел женщину, лежавшую на полу дома.

Чтобы попасть внутрь и спасти бабушку, майор полиции сломал дверь и сразу бросился к землячке, которая без посторонней помощи не могла встать. Она очень замерзла и не имела сил, ведь несколько дней пролежала в холодной комнате.

Полицейский, служащий в этой сельской общине, поднял долгожительницу и подвел к кровати, затем вызвал медиков, но крестьянка не захотела ехать в больницу.

Тогда он сообщил об этом случае представителей социальной службы и вместе с ними предоставил самой уважаемой сельской жительнице необходимую помощь. Старушка искренне поблагодарила своих спасателей, в частности, полицейского, что помог в беде, проявив милосердие и человечность.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус на скутере.

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