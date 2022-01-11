Ольга Сумская призналась, почему Виталий Борисюк отправился спать отдельно от нее: «Впервые за 10 лет»

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Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе со своим любимым мужем Виталием Борисюком отправилась праздновать Рождество в Карпаты. Звездная пара вдоволь наслаждалась местными пейзажами и колоритом, однако возникли и некоторые неприятности.

Об этом Ольга Сумская и Виталий Борисюк рассказали в сюжете «Сніданок 1+1».

Оказалось, что из-за праздников в гостинице где остановилась звездная пара не было достаточно номеров. Однако они решили все же не нарушить свою традицию и на Рождество отправиться в Карпаты. Именно поэтому Ольге Сумской и Виталию Борисюку пришлось жить отдельно.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, скриншот

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, скриншот

Однако, супруги решили не расстраиваться, ведь это добавило еще большего романтизма их поездке.

«Нет номеров, потому что все раскуплено, и нас впервые за и 10 лет отдельно поселили. И Виталий теперь приглашает меня на свидание», — призналась Ольга Сумская.

К слову, отдыхать на Рождество в Карпаты решила не только семья Ольги Сумской. В этом же отеле остановились супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с детьми, а также Виктор Павлик с молодой женой Катей Репяховой.

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