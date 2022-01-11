Ольга Сумская призналась, почему Виталий Борисюк отправился спать отдельно от нее: «Впервые за 10 лет»

Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе со своим любимым мужем Виталием Борисюком отправилась праздновать Рождество в Карпаты. Звездная пара вдоволь наслаждалась местными пейзажами и колоритом, однако возникли и некоторые неприятности.
Об этом Ольга Сумская и Виталий Борисюк рассказали в сюжете «Сніданок 1+1».
Оказалось, что из-за праздников в гостинице где остановилась звездная пара не было достаточно номеров. Однако они решили все же не нарушить свою традицию и на Рождество отправиться в Карпаты. Именно поэтому Ольге Сумской и Виталию Борисюку пришлось жить отдельно.