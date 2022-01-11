Украину ожидают морозы до -23 градусов

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Зима в Киеве. Фото: Точка.net


Украину ожидают морозы до -23 градусов: синоптик Наталья Диденко рассказала, к чему готовиться уже завтра

Фото со страницы Леси Никитюк


Леся Никитюк застонала в сильных руках прямо на камеру: «Больно, но потом довольна»

Для украинских школ и садиков закупают "золотой" хлеб: за ржаной выкладывают 57 грн, пшеничный - 68 грн


Для украинских школ и садиков закупают «золотой» хлеб: за ржаной выкладывают 57 грн, пшеничный — 68 грн

Владимир Зеленский обратился к Джастину Трюдо из-за Донбасса: о чем договорились с премьер-министром Канады


Владимир Зеленский обратился к Джастину Трюдо из-за Донбасса: о чем договорились с премьер-министром Канады

Фото со страницы Виктора Павлика


Главные новости за 11 января: «похороны» Руслана Стефанчука, пенсия 2400, отравление детей парами хлора и единственная дочь Виктора Павлика

Оля Полякова с младшей дочерью пошли на кабана с голыми руками: "Серьезные такие"


Оля Полякова с младшей дочерью пошли на кабана с голыми руками: «Серьезные такие»

Скрин, видео YouTube Путин


Больше похожи на Кабаеву, чем на маму: появились уникальные кадры двух дочерей Путина, которых он прячет от всего мира

Верховная Рада, Юлия Тимошенко-фото ВРУ


Минималка 8500 грн, алкогольный «переворот» и штрафы для торговцев – что готовят украинцам в Верховной Раде

Фото со страницы Катя Репяховой


Отношения с бывшей, алкоголизм, реанимация и кредиты: Катя Репяхова поразила откровенностью о неизвестной жизни Виктора Павлика

Снегоуборочная машина. Фото: Википедия


Пустой трактор ездил по кругу с телом водителя на крыше: над загадочной гибелью работника снегоуборочной машины ломают головы

Выбросила ребенка в мусорник


Родила в ванной родителей и засунула в пакет: бездушная 18-летняя мать выбросила малыша в мусорный бак

Штрафы повысят так, что, боюсь, украинцам придется туго, - журналистка Катерина Котенкова о 2022 годе


Штрафы повысят так, что, боюсь, украинцам придется туго, — журналистка Катерина Котенкова о 2022 годе

У нас нет большинства, объединенного государственной идеей, - Юрий Костенко


У нас нет большинства, объединенного государственной идеей, — Юрий Костенко

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, фото: Instagram


Катя Репяхова показала взрослую дочь Виктора Павлика и засыпала ее нежностями: «Единственная»

Укрзализныця, фото: Знай.ua


Для реформы «Укрзализныци» нет политической воли, — нардеп