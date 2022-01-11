Главные новости за 11 января: «похороны» Руслана Стефанчука, пенсия 2400, отравление детей парами хлора и единственная дочь Виктора Павлика

16 детей отправили в больницу после посещения аквапарка: отравились парами хлора
Шестнадцать детей отравились хлором в аквапарке. Происшествие случилось в пгт Легичи Хмельницкой области. Дети прибыли из пгт Турбов Винницкой области вместе с 34 взрослыми в местный аквапарк. В какой-то момент дети почувствовали признаки отравления.
Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты
Коридор больницы. Фото: Аргументы и Факты
Исследователи из Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней сообщают, что причина отравления — лишнее время пребывания в помещениях с веществами по дезинфекции.
«Руслан Стефанчук скоропостижно скончался»: телеканал Рада «похоронил» спикера парламента
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Работники телеканала «Рада» в прямом эфире хотели донести новость о смерти президента Европарламента Давида Сассоли. Для этого они процитировали слова Руслана Стефанчука.
Канал Рада в прямом эфире случайно “похоронил” Руслана Стефанчука
Ничего бы не вызвало такой интерес, если бы кто-то не поместил большую подпись «внезапно умер» прямо под портретом самого спикера парламента.
2400 и стаж: украинцам рассказали, какую пенсию выгоднее получать
Украинским пенсионерам снова ответили на интересующие их вопросы. На этот раз украинка решила спросить относительно выплат по выслуге лет. Она в 2014 году вышла на пенсию по выслуге лет, и получает практически 2400 гривен.
Скрин, видео YouTube пенсионерка
Начиная с 1 января этого года она имеет право перейти на пенсию по возрасту. Вырастет ли в таком случае размер ее выплат.
Катя Репяхова показала взрослую дочь Виктора Павлика и засыпала ее нежностями: «Единственная»
Скриншот stories Кати репейной
На этот раз Катя Репяхова решила поздравить дочь своего мужа Виктора Павлика с Днем рождения. Она поделилась совместным фото папы и дочери и оставила для нее милое поздравление.
Режиссер «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев после развода похвастался красавицей-невестой:»Храни Всевышний»
Ахтем Сеитаблаев, фото: Instagram
Известный украинский киноактер и режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился трогательными фото со старшей дочерью. Ей исполнилось 27 лет. На кадрах показаны фото со свадьбы Назлы, и эти кадры он показал не просто так.
Дело в том, что во вторник, 11 января ей исполнилось 27 лет. В честь этого и праздничный пост.
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