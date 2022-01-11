Главные новости за 11 января: «похороны» Руслана Стефанчука, пенсия 2400, отравление детей парами хлора и единственная дочь Виктора Павлика

Канал Рада в прямом эфире случайно “похоронил” Руслана Стефанчука

Ничего бы не вызвало такой интерес, если бы кто-то не поместил большую подпись «внезапно умер» прямо под портретом самого спикера парламента.

2400 и стаж: украинцам рассказали, какую пенсию выгоднее получать

Украинским пенсионерам снова ответили на интересующие их вопросы. На этот раз украинка решила спросить относительно выплат по выслуге лет. Она в 2014 году вышла на пенсию по выслуге лет, и получает практически 2400 гривен.