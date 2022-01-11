Оля Полякова с младшей дочерью пошли на кабана с голыми руками

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Ольга Полякова вместе с младшей дочерью Алисой нашла следы диких кабанов. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Популярная украинская певица и актриса Оля Полякова, которая известна так же как суперблондинка, частенько радует поклонников всевозможными публикациями на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 2,5 миллиона человек, а на ТикТоке — 518,4 тысячи поклонников. Фолловеры активно комментируют каждый ее пост.

11 января женщина опубликовала вдиеозапись в сториз с зимней прогулкой вместе с дочерью Алисой. Женщзина обнаружила следы нескольких кабанов.

«Смотрите, прошел совсем недавно», — сообщила она.

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На видеозаписи она показала две группы следов, которые предположительно принадлежат.

Следы кабана. Фото: скриншот видео в сториз Ольги Поляковой

«Так, а вот следы покрупнее. Серьезные такие. Видимте, тоже кабанчик. И пошел куда-то в болото», — сообщила украинская певица.

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