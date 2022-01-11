Оля Полякова с младшей дочерью пошли на кабана с голыми руками

Ольга Полякова вместе с младшей дочерью Алисой нашла следы диких кабанов. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Популярная украинская певица и актриса Оля Полякова, которая известна так же как суперблондинка, частенько радует поклонников всевозможными публикациями на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 2,5 миллиона человек, а на ТикТоке — 518,4 тысячи поклонников. Фолловеры активно комментируют каждый ее пост.
11 января женщина опубликовала вдиеозапись в сториз с зимней прогулкой вместе с дочерью Алисой. Женщзина обнаружила следы нескольких кабанов.
«Смотрите, прошел совсем недавно», — сообщила она.
На видеозаписи она показала две группы следов, которые предположительно принадлежат.