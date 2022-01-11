Появились уникальные кадры двух дочерей Путина, которых он прячет от всего мира

Мария Воронцова – старшая дочь президента России Владимира Путина. Он не афиширует жизнь своих детей. Две его дочери, рожденные в единственном официальном браке президента страны-агрессора, никогда не появляются на людях вместе с отцом.

В СМИ Мария чаще всего появляется с фамилией «Воронцова» — как заместитель председателя Всероссийского общества молодых эндокринологов. Почему она взяла псевдоним, никто точно не знает.

Девушка родилась 28 апреля 1985 года в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде). В 2011 году она закончила факультет фундаментальной медицины по специальности «лечебное дело». Мария знает четыре иностранных языка – английский, немецкий, французский и нидерландский. Последний ей пришлось выучить ради мужа – предпринимателя из Нидерландов Йоррита Йорста Фаассена.