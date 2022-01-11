Названы топ-4 ошибки при употреблении кофе, опасные для здоровья

Существует несколько ошибок при употреблении кофе, которые могут стоить употребляющему этот напиток здоровья. Первая из них – это чрезмерное употребление. Таковым считается больше 4 чашек напитка в день. Отмечается, что такое большое число порций в сутки может вызвать проблемы со сном, скачок артериального давления и обезвоживание организма.

Вторая ошибка – это употребление растворимого, а не натурального кофе. В таком напитке много ароматизаторов, сухого молока. Также в него добавляют сахар и прочие ингредиенты. Кроме того, в растворимом кофе содержится хлорогеновая кислота, негативно воздействующая на сердце.

Третья ошибка – употребление нефильтрованного кофе. Это означает, что нужно избегать попадания в организм кофейной гущи. В ней содержатся вещества, способные вызвать рост «плохого» холестерина.

Четвертая ошибка – употребление кофе на голодный желудок. Отмечается, что это приводит к росту уровня сахара в крови, способно вызвать гастрит. Также нельзя выпивать кофе сразу после еды. Это может вызвать кишечный дисбаланс. Специалисты советуют пить кофе через час после еды.

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