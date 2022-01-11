Бустеры не помогут: в ВОЗ призвали создать новые COVID-вакцины

Новые вакцины необходимы

Такой вывод сделали эксперты Технической консультативной группы ВОЗ.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Бустерные дозы вакцин, которые уже существуют, вряд ли будут эффективными для борьбы с вирусом, который эволюционирует,

– говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ считают, что для защиты от новых штаммов СOVID-19 нужны новые вакцины. А пока такие вакцины не будут доступны, и по мере мутации вируса SARS-CoV-, вероятно, нужно обновлять состав существующих вакцин.

Это поможет обеспечить рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции, в частности против штамма Омикрон и будущих вариантов.

Обратите внимание! Бустерная доза вакцины отличается от дополнительной: дополнительную вводят, чтобы обезопасить людей, для которых из-за тяжелых заболеваний две дозы препарата могут не стать надежной защитой;

а бустерную – чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается.

К слову, вчера, 10 января гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что эффективная против штамма Омикрон вакцина появится уже весной 2022 года.

Почему нужна новая вакцина

Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон.

Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции .

. С вакцинами от других производителей такая же ситуация, или и хуже. О разработке нового препарата, который будет эффективен против мутировавших версий коронавируса, также сообщила компания Moderna.

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Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о «бустерной» вакцине / Инфографика 24 канала