Минималка 8500 грн, алкогольный «переворот» и штрафы для торговцев – что готовят украинцам в Верховной Раде

Чего ждать?
Новогодним «сюрпризом» для тысяч украинцев стало инициированное нардепами введение штрафных баллов для водителей-нарушителей и новых штрафов за превышение скорости в размере 3400 грн. Однако, это – не единственные обновления, которые готовят парламентарии. На днях в Верховной Раде был зарегистрирован ряд других интересных законопроектов. Каких именно, узнавали Знай.uа.
Верховная Рада-фото ВРУ
Мини малка — от 7 до 8,5 тысяч
Социальные показатели утвержденного в декабре Госбюджета-2022 откровенно разочаровали многих украинцев. О долгожданном «взлете» зарплат и пенсий людям остается пока только мечтать – в соответствии с документом, минимальная зарплата в этом году вырастет всего на 200 грн до 6700 грн и то лишь с 1 октября 2022 года.
И все же, надежда на увеличение этих показателей на днях появилась. Во время рождественских праздников в Парламенте был зарегистрирован соответствующий законопроект – «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» относительно повышения размера минимальной заработной платы».
Верховная Рада-фото ВРУ
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Данный проект закона № 6500 предусматривает значительно больший размер минимальной зарплаты для украинцев:
с 1 января
— 7000 грн,
с 1 июля
— 7500 грн,
с 1 декабря
— 8500 грн.
Законопроект — скриншот
Прожиточный минимум — поднять вдвое
Вместе с этим, нардепы инициировали и еще один тематический проект закона № 6499 – «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» по
повышению прожиточного минимума до его фактического размера».
В соответствии со статьей 7 Закона Украины » О Государственном бюджете Украины на 2022 год», прожиточный минимум с 1 января составляет 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн.
Верховная Рада-фото ВРУ
Как указано в положениях недавно поданного законопроекта, законодательно утвержденный уровень прожиточного минимума абсолютно
не отвечает реальной стоимости потребительской корзины.
«Реальный прожиточный минимум, по данным Минсоцполитики, по ценам ноября 2021 года в расчете на месяц на одного человека составлял 4 419 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 5 062 грн), для детей до 6 лет – 4 065 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 5 035 грн», — говорится в Пояснительной записке к № 6499.
Нардепы предлагают увеличить этот показатель почти вдвое, чем заложено в Госбюджете-2022:
с 1 января –
5481 грн,
с 1 июля –
5651 грн,
с 1 декабря –
6805 грн.
Законопроект — скриншот
Украинский ром и штраф за фейерверки
Еще одним «праздничным» законопроектом стал № 6480, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем в период новогоднего звона бокалов.
И не зря. Потому что касается он непосредственно алкогольных напитков — причем, именно украинского производителя.
Закон «О географических указаниях спиртных напитков» четко структурирует все алкогольные напитки, изготовленные нашими производителями, по стандартам ЕС. Главная цель – это содействие более масштабному выходу на рынок Евросоюза, но и обычные украинцы должны получить определенные бонусы.
Верховная Рада, Денис Шмыгаль-фото ВРУ
Скажем, по новым стандартам добавление разбавленного/неразбавленного спирта и ароматизация подпадут под запрет. Помимо этого, предполагается и усиленный госконтроль за всеми алкогольными напитками.
«Украинские спиртные напитки с географическими указаниями, по оценкам европейских экспертов, имеют значительный потенциал на прихотливом европейском рынке. Однако, регистрация географических указаний украинских спиртных напитков и их правовая охрана в ЕС возможно только после государственной регистрации в Украине», — говорится в положениях документа.
А будет включать этот список 9 разновидностей. Это — не только хорошо известные во всем мире ром, виски, бренди, а также зерновой, винный, фруктовый и даже изюмный спиртные напитки.
Законопроект — скриншот
А вот удивительное единство парламентарии проявили в подаче «штрафной» инициативы. Более 50 народных депутатов стали соавторами законопроекта № 6494, зарегистрированного в разгар новогодних праздников.
Новый год — фото Знай.uа
Данный проект Закона предусматривает внесение изменений в ст. 195-6 КУоАП относительно усиления ответственности за продажу и передачу пиротехнических изделий детям.
Нарушителю грозит штраф
от 272 до 306 грн.
Законопроект — скриншот
Чтобы попасть на рассмотрение в сессионный зал, каждая из этих законодательных инициатив должна пройти рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады.
Мы и далее будем следить за новостями парламента, поэтому о дальнейшем развитии событий читайте на портале Знай.uа.
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