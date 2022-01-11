Минималка 8500 грн, алкогольный «переворот» и штрафы для торговцев – что готовят украинцам в Верховной Раде

Верховная Рада-фото ВРУ

Минималка — от 7 до 8,5 тысяч

Социальные показатели утвержденного в декабре Госбюджета-2022 откровенно разочаровали многих украинцев. О долгожданном «взлете» зарплат и пенсий людям остается пока только мечтать – в соответствии с документом, минимальная зарплата в этом году вырастет всего на 200 грн до 6700 грн и то лишь с 1 октября 2022 года.

И все же, надежда на увеличение этих показателей на днях появилась. Во время рождественских праздников в Парламенте был зарегистрирован соответствующий законопроект – «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» относительно повышения размера минимальной заработной платы».