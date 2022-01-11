Диетолог назвал самую бесполезную рыбу

Дата публикации: 11 января 2022 г.

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«Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из Юго-Восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства», – поделился подробностями Гинзбург.

Эксперт подчеркнул, что традиционно у речной рыбы огромное количество плюсов, но о речных продуктах из Юго-Восточной Азии такое сказать нельзя.

Кроме того, выращенный в речных условиях лосось также не считается полезным. По мнению диетолога, как бы там ни было, все зависит от того, чем питается рыба.

«Не очень высоко ценится лососевая выращенная рыба. Форель, семга – как бы красиво они не выглядели, их тоже не хвалят. Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный», – сказал Гинзбург, добавив, что жир таких рыб богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для человека.

Ранее Гинзбург назвал наиболее полезные сорта рыбы. Ею оказалась жирная морская дикая рыба: сардины, скумбрия, сельдь и лососевые, выращенные в море или оттуда приплывшие.

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