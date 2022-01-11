Катя Репяхова поразила откровенностью о неизвестной жизни Виктора Павлика

Молодая жена Народного артиста Украины Виктора Павлика Катя Репяхова активно развивает свой блог в Instagram, и имеет уже более 150 тысяч подписчиков. На этот раз она решила ответить на несколько вопросов от фанатов.

В частности, Катя Репяхова ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни с Виктором Павликом. Так, оказалось, что супруги намерены продать квартиру в которой сейчас живет с маленьким сыном Мишей. Однако, денег семья можно сказать не увидит, ведь должна погасить кредит, а то что останется отдаст бывшей жене Виктора Павлика.