Катя Репяхова поразила откровенностью о неизвестной жизни Виктора Павлика

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Молодая жена Народного артиста Украины Виктора Павлика Катя Репяхова активно развивает свой блог в Instagram, и имеет уже более 150 тысяч подписчиков. На этот раз она решила ответить на несколько вопросов от фанатов.

В частности, Катя Репяхова ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни с Виктором Павликом. Так, оказалось, что супруги намерены продать квартиру в которой сейчас живет с маленьким сыном Мишей. Однако, денег семья можно сказать не увидит, ведь должна погасить кредит, а то что останется отдаст бывшей жене Виктора Павлика.

Скриншот stories Кати Репяховой

Скриншот stories Кати Репяховой

Скриншот stories Кати Репяховой

Скриншот stories Кати Репяховой

«Деньги из квартиры пойдут на погашение кредита, а весь остаток бывшей жене. Тратить нечего», — призналась Катя Репяхова.

Некоторые поклонники Репяховой были удивлены, что их семья должна отдать часть денег с продажи квартиры бывшей Виктора Павлика. Однако, блогерша добавила, что даже несмотря на это она может быть недовольной.

Скриншот stories Кати Репяховой

Скриншот stories Кати Репяховой

«Так мы еще и плохими останемся. Но мы в любом случае будем плохи. Поэтому не вижу смысла терять 20-30 тысяч долларов», — призналась Репяхова.

Скриншот stories Кати Репяховой

Скриншот stories Кати Репяховой

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Екатерина призналась, что когда только начала встречаться с Павликом у него был кредит, сейчас они его погасили, и осталась только квартира. Она надеется, что вскоре они решат этот вопрос и начнут откладывать на собственное жилье.

Блогерша добавила, что в свое время стала, так сказать, спасением, для артиста. До этого у него были проблемы с алкоголем, однако их отношения все это исправили.

Скриншот stories Кати Репяховой

Скриншот stories Кати Репяховой

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