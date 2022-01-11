Штрафы повысят так, что, боюсь, украинцам придется туго, — журналистка Катерина Котенкова о 2022 годе

Журналистка Катерина Котенкова рассказала о нововведениях в разных сферах, к которым нужно готовиться украинцам в новом 2022 году.
Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.
«Наступил 2022 год. Для украинцев приготовили много разных нововведений: поднимут пенсии, и поднимут тарифы, только вот пенсии поднимут на копейки, а вот тарифы вырастут существенно. Минималку повысят всего на 200 гривен, зато штрафы повысят так, что, боюсь, украинцам придется туго», — заявила Катерина Котенкова.
Журналистка отметила, что много нововведений ждут водителей: снова будет техосмотр. По ее мнению, многие его не пройдут. Она также добавила, что теперь сим карты придется всем привязать к паспортным данным, а также в Украине существенно подорожают продукты,
«В 2022 году трижды будут повышать размер прожиточного минимума – в январе, летом и в конце года. Уже в этом месяце он будет составлять 2 481 гривну. Вырастет в этом году и стипендия для украинских студентов. Для тех, кто учится в вузе, она будет составлять 2 тысячи гривен. Повышенная – на 550 гривен больше», — рассказала Катерина Котенкова.
Она также сообщила, что минимальную зарплату украинцам повысят только раз и только на 200 грн, но вследствие этого изменятся и размеры выплат для физических лиц-предпринимателей. По словам Катерины Котенковой, ставка начисления единого социального взноса составляет 22%, поэтому его минимальный размер с января будет 1 430 гривен.
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