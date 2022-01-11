8-летняя мать выбросила малыша в мусорный бак

Алексис Авила якобы завернула своего ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорку, прежде чем сказать полицейским, что узнала о своей беременности только за неделю до этого.

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Как утверждается, на камеру попала мать-подросток, которая бросила своего новорожденного сына в мусорный бак и скрылась с места происшествия на машине.

Алексис Авила, 18 лет, была арестована и обвинена в покушении на убийство и жестоком обращении с детьми после того, как спасатели обнаружили, что ее сын цеплялся за жизнь почти шесть часов в пятницу вечером.

Камера видеонаблюдения, опубликованная полицией, показывает, как белый автомобиль подъезжает к автостоянке за магазином в Хоббсе, штат Нью-Мексико, прежде чем Авила выходит из машины.