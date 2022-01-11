8-летняя мать выбросила малыша в мусорный бак

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Алексис Авила якобы завернула своего ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорку, прежде чем сказать полицейским, что узнала о своей беременности только за неделю до этого.

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Как утверждается, на камеру попала мать-подросток, которая бросила своего новорожденного сына в мусорный бак и скрылась с места происшествия на машине.

Алексис Авила, 18 лет, была арестована и обвинена в покушении на убийство и жестоком обращении с детьми после того, как спасатели обнаружили, что ее сын цеплялся за жизнь почти шесть часов в пятницу вечером.

Камера видеонаблюдения, опубликованная полицией, показывает, как белый автомобиль подъезжает к автостоянке за магазином в Хоббсе, штат Нью-Мексико, прежде чем Авила выходит из машины.

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Кажется, она направляется к двум массивным зеленым мусорным бакам и бросает черную сумку с заднего сиденья в мусорное ведро, прежде чем быстро уехать.

Мусорник

Мусорник

Примерно через шесть часов группа людей прибыла на поиски потерянных сокровищ, когда они услышали слабый крик внутри.

Исполняющий обязанности начальника полиции Хоббса Август Фонс сказал, что мальчик был найден завернутым в «грязное, мокрое полотенце», покрытое засохшей кровью, и с пуповиной.

«Коллективное быстрое реагирование группы на эту чрезвычайную ситуацию, включая уведомление службы экстренной помощи, сыграло решающую роль в спасении жизни этого ребенка», — сказал он Fox News.

Согласно сообщениям, она сказала, что не знала, что беременна, до прошлой недели, когда искала лекарство от болей в животе.

Она сказала, что отец ребенка несовершеннолетний, и она разорвала с ним отношения еще в августе.

Офицеры также сказали, что она сказала им, что родила в ванной своих родителей, и запаниковала.

Алексис

Алексис

Авила якобы засунула ребенка в два пластиковых пакета, один с другим мусором, и выбросил его в мусорный бак.

После спасения ребенок был доставлен в ближайшую больницу, а затем на вертолете доставлен в другую больницу в Лаббоке, штат Техас, где его состояние остается стабильным.

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