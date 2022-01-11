Врач-невролог раскрыл формулу счастья: обнимайтесь и слушайте музыку

Дата публикации: 11 января 2022 г.

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Можно сколько угодно произносить разные мантры, улыбаться своему отражению в зеркале, но счастья это не прибавит. А когда за окном хмурый осенний день, настроение опускается ниже нуля. Что с нами не так? Просто порой банально не хватает нужных гормонов.

Врач-невролог из Екатеринбурга Ирина Волкова рассказывает, как помочь себе самому.

За ваше настроение отвечают вполне конкретные химические вещества, которые называют гормонами счастья или радости. Это так называемые «6 С», которые снимают стресс: смех, слезы, секс, сон, спорт, спирт. А если серьёзно, то счастливыми нас делают два вещества: дофамин и серотонин, которые вырабатываются в нашем организме. Если организм даёт сбой, то и эти вещества вырабатываются в малом количестве. Отсюда и хандра, и меланхолия, а в тяжелых случаях дело доходит до депрессии и антидепрессантов.

Эти нейромедиаторы можно повысить естественным путем. Для чего нам нужен дофамин? Он мотивирует, вознаграждает нас, помогает концентрации памяти и внимания, т.е. улучшает когнитивные функции. Повышает настроение, понижает тревогу и страх. Увеличивает толерантность к боли.

Можно ли самостоятельно поднять количество дофамина?

— Запоминайте:

— нужен солнечный свет и витамин D, особенно по утрам, чтобы запустить циркадный ритм сон-бодрствование.

— холод (например, умывание прохладной водой, охлаждение рук, ног).

— прикосновения, объятия, поцелуи, массаж, щекотка, секс

— физическая нагрузка, стояние, ходьба.

— музыка

— еда, питье (кофе, чай, женьшень гинкго билоба, мясо, яйца, бананы, орехи, семечки)

— магний (шпинат, тёмный шоколад, миндаль, семена тыквы).

— омега -3 жирные кислоты

— фолиевая кислота (зелень, спаржа, брокколи, цветная капуста, клубника, печень)

— позитивный настрой.

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