Госпитализация и смерть, – иммунолог сказал, для кого Омикрон самый опасный

Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в прямом эфире 24 канала. По его словам, штамм довольно быстро распространяется.
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«Все исследования штамма Омикрон были сделаны на популяциях, которые были привиты на 70 – 80%. Поэтому это не значит, что у людей, которые непривитые, будет такое легкое течение заболевания», – отметил он.
Обновленный вирус не ослабевает, а адаптируется
Донской также отметил, что даже несмотря на то, что инкубационный период Омикрона составляет всего 3 дня, это не уменьшает риск заражения.
Омикрон пришел с опозданием на 2 года. Поэтому он находит варианты, как обмануть иммунную систему и тех, кто переболел, и тех, кто привит. Как мы видим по динамике его распространения, у него это получается.
Врач отметил, что новому штамму необязательно убивать человека, он использует его организм для размножения и для инфицирования как можно большего количества других людей.
Если в популяции будет много непривитых людей, не будет и легкого течения. Будет госпитализация и будет смерть,
– подчеркнул он.
Больше об Омикроне Борис Донской рассказал в эфире 24 канала: смотрите видео
Омикрон в Украине и мире: что известно
- Случаи заражения зафиксировали в 77 странах мира. Он есть уже в большинстве странах, даже если еще не был зафиксирован.
- Первый случай заражения Омикроном в Украине зафиксировали в декабре. Пациент до этого уже болел COVID-19.
- В Pfizer заявили, что новая вакцина против штамма будет готова уже весной. Она будет эффективна не только против Омикрона, но и от других штаммов коронавируса.