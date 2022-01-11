Врачи назвали три признака нехватки витаминов у ребенка

Дата публикации: 11 января 2022 г.

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При этом врач подчеркнула — речь не идет об авитаминозе, когда необходимый витамин отсутствует полностью. Это крайне редкое состояние в современном мире, а вот на нехватку тех или иных веществ родителям стоит обратить внимание.

В первую очередь в глаза бросаются последствия нехватки витамина D. Часто им страдают дети до года. Они еще не едят мясо и рыбу — основной источник витамина. При его недостатке у малышей потеют ладошки и лысеет затылок. Педиатры стараются назначать синтетический витамин с самого рождения. Кроме того, Русакова напоминает, что это вещество может вырабатываться под воздействием УФ-лучей.

Вялость, утомляемость и частые болезни свидетельствуют о дефиците витамина С.

Он связан с двумя основными проблемами. В пищу поступает мало свежих фруктов и овощей и при тепловой обработке витамин разрушается, а дети привыкли употреблять только приготовленные продукты.

Аскорбиновая кислота поступает в организм человека с растительной пищей. Это шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, все виды капусты, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые. Важно, что витамин С накапливается в кожуре и наружных слоях. Поэтому ребенок должен потреблять неочищеные яблоки и помидоры.

Нехватка витаминов группы В приводит к слабости, анемиям и развитию психозов.

Витамины В отвечают за формирование мышечной ткани, передачу нервных импульсов. Поэтому при дефицитах страдает память, появляются повышенная тревожность и агрессия.

При этом педиатр указывает — единственным источником В12 является мясо. Поэтому у детей-вегетарианцев может возникнуть гиповитаминоз и, как следствие, задержка психомоторного развития, нарушение проводимости нервных импульсов к головному мозгу.

Русакова предупреждает — дефицит может возникнуть у ребенка в любой момент. Поэтому лучше взрослым контролировать ситуацию и после тщательного обследования подобрать витаминный комплекс.

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