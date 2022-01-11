Андрей Билецкий заявил, что Запад идет на сближение с Россией

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий проанализировал американо-российские переговоры и заявил, что Украина должна полагаться только на собственные силы и не ждать помощи от других.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Закончились «первые серии американо-российских переговоров по гарантиям безопасности». Информации немного, но некоторые выводы можно сделать. Первое, американцы приехали с заведомо примирительной позицией. Они готовы обсуждать с РФ размещение систем ПРО в Европе и снижение интенсивности учений НАТО. И это не очень хорошо, прогнувшись здесь, могут прогнуться и в другом. Никакой границы в аппетитах Путина не предполагается», — отметил Андрей Билецкий.

В публикации говорится, что Россия продолжает продвигать линию гарантий от НАТО относительно не вступления Украины и Грузии в Альянс. По мнению Андрея Билецкого, таким образом Россия выдвигает неприемлемые условия для срыва переговоров и оправдания своей агрессии.

«В сухом остатке имеем слабый, или по крайней мере «мягкий» Запад, и путинскую РФ, сознательно доводящую ситуацию до войны. Несмотря на хорошее пропагандистское выражение «ничего об Украине без Украины», все происходит именно без нас. Теперь остается наш ход. Ход Украины. Мы должны показать всему миру, что мы не казахи и не белорусы, что будем сражаться и противиться оккупации всеми силами и средствами. Мы должны верить в свои силы, а не надеяться на «взрослых». Должны помнить, что сплоченность и смелость способны на чудо», — заявил Андрей Билецкий.