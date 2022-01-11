Украинцам рассказали о переходе с пенсии по выслуге лет на возрастную: где платят больше

Украинским пенсионерам вновь ответили на вопросы, которые их интересуют. В этот раз речь пошла о выплатах по выслуге лет. Вырастет ли её размер, если перейти по пенсию по возрасту.
Новый пост был опубликован на странице «Пенсионного курьера» в социальной сети Facebook, где регулярно отвечают на вопросы украинцев касаемо той или иной сферы.
На этот раз украинка решила спросить касаемо выплат по выслуге лет. Она в 2014 году вышла на пенсию по выслуге лет, и получает практически 2400 гривен. Начиная с 1 января этого года она имеет право перейти на пенсию по возрасту. Вырастет ли в таком случае размер её выплат.
Ответ пришел практически сразу, и как оказалось, это действительно можно сделать.
«Поскольку у Вас пенсия почти 2400 грн, то, досчитав стаж и заработок, Вы повысите свою пенсию. Идите в отделение Пенсионного фонда и пишите заявление. Но помните, что это не обязательно должно быть заявление на перевод на пенсию по возрасту. Возможно, вам нужно просто досчитать страховой стаж, а если целесообразно, то и заработок. Но если Вы вздумаете пойти поработать по специальности, то тогда следует все же перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту» — говорится в сообщении под постом.