Украинцам рассказали о переходе с пенсии по выслуге лет на возрастную: где платят больше

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Украинским пенсионерам вновь ответили на вопросы, которые их интересуют. В этот раз речь пошла о выплатах по выслуге лет. Вырастет ли её размер, если перейти по пенсию по возрасту.

Новый пост был опубликован на странице «Пенсионного курьера» в социальной сети Facebook, где регулярно отвечают на вопросы украинцев касаемо той или иной сферы.

На этот раз украинка решила спросить касаемо выплат по выслуге лет. Она в 2014 году вышла на пенсию по выслуге лет, и получает практически 2400 гривен. Начиная с 1 января этого года она имеет право перейти на пенсию по возрасту. Вырастет ли в таком случае размер её выплат.

Ответ пришел практически сразу, и как оказалось, это действительно можно сделать.

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«Поскольку у Вас пенсия почти 2400 грн, то, досчитав стаж и заработок, Вы повысите свою пенсию. Идите в отделение Пенсионного фонда и пишите заявление. Но помните, что это не обязательно должно быть заявление на перевод на пенсию по возрасту. Возможно, вам нужно просто досчитать страховой стаж, а если целесообразно, то и заработок. Но если Вы вздумаете пойти поработать по специальности, то тогда следует все же перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту» — говорится в сообщении под постом.

Пенсионеры, фото: Знай.ua

Пенсионеры, фото: Знай.ua

Несмотря на то, что украинке уже 60 лет, пока она получает пенсию по выслуге лет, работать по специальности она не имеет права. А если работать вы больше не планируете, то совершенно нет разницы, какой вид пенсии вы будете получать.

Скрин, видео YouTube пенсионер

Скрин, видео YouTube пенсионер

Поэтому в таком случае вы можете подавать заявление как на перерасчет своего вида пенсии, так и на перевод с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту. Но и в том, и в другом случае Вы повышение должны получить.

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