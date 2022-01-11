Украинцам рассказали о переходе с пенсии по выслуге лет на возрастную: где платят больше

Украинским пенсионерам вновь ответили на вопросы, которые их интересуют. В этот раз речь пошла о выплатах по выслуге лет. Вырастет ли её размер, если перейти по пенсию по возрасту.

Новый пост был опубликован на странице «Пенсионного курьера» в социальной сети Facebook, где регулярно отвечают на вопросы украинцев касаемо той или иной сферы.

На этот раз украинка решила спросить касаемо выплат по выслуге лет. Она в 2014 году вышла на пенсию по выслуге лет, и получает практически 2400 гривен. Начиная с 1 января этого года она имеет право перейти на пенсию по возрасту. Вырастет ли в таком случае размер её выплат.

Ответ пришел практически сразу, и как оказалось, это действительно можно сделать.