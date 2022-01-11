Молодая украинка рассказала, как променяла карьеру в банке на военную форму
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Екатерина была довольно успешным сотрудником банка, однако уже четыре года служит в Вооруженных Силах Украины. Сейчас она обеспечивает бесперебойной связью подразделение, в котором проходит службу.
Об этом сообщили на фейсбук-странице «Операции объединенных сил».
Екатерина признается, что с самого детства была дебоширкой, поэтому банковская униформа — белый воротничок и юбка-карандаш не для нее.
«Все детство и юношество я была дебоширкой, поэтому, проживая взрослую размеренную жизнь, постоянно скучала. Полное удовлетворение испытала именно здесь — в армии. Люблю эту суету и драйвовость», — улыбается военнослужащая морской пехоты ВСУ.