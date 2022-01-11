Молодая украинка рассказала, как променяла карьеру в банке на военную форму

Екатерина, фото ООС

За плечами Екатерины курсы в двух учебных центрах ВСУ и курсы лидерства. Но останавливаться в карьерном росте она не собирается. Военная мечтает одеть офицерские погоны.

Екатерина имеет уже несколько дипломов. В свое время она окончила музыкальную школу по классу скрипки, поступила в музыкальный вуз, но уже на другую специальность – гобой. Впоследствии получила еще одно образование — бухгалтерское. Сейчас она учится на юридическом факультете, в будущем это откроет ей путь к офицерскому званию.

«Я вообще привыкла испытывать себя – смогу или нет? В армии одной из таких проверок стала сдача не берет морского пехотинца. Никогда не думала, что смогу проявить такую силу воли – как моральную, так и физическую. Имею право собой гордиться!», — говорит Екатерина.

Екатерина признается, что с круглосуточными дежурствами время проходит незаметно, однако она все же безумно скучает за дочерьми, которые остались под опекой родителей. Женщина мечтает, что в скором времени воцарится мир, и она сможет служить рдине и воспитывать детей, не уезжая надолго и далеко от них.

Сейчас во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС, женщину сопровождает ее домашняя любимица – кокер-спаниель Бонни. Именно она является некоей связью между Екатериной и детьми, которые остались дома.