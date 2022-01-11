В Греции гомосексуальным людям разрешили быть донорами крови

Доноры будут заполнять новую форму

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подписал указ о новой форме, которую должны заполнить потенциальные доноры крови.

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Форма, которую заполняли потенциальные доноры крови ранее, включала пункт о том, что человек не может быть донором крови, если он хотя бы раз с 1977 года вступал в половую связь с другим мужчиной.

Справка! Многие страны вводили контроль за донорами крови после эпидемии ВИЧ/СПИД в конце 20 века. Поэтому Греция с 1977 года запретила мужчинам, имеющим сексуальные однополые отношения, быть донорами крови.

До сих пор в ряде стран геи и бисексуалы не могут сдавать кровь. Например, в Швеции, Дании и Норвегии мужчины могут стать донорами крови только через год после секса с мужчиной. А в Иране, Китае и Турции таким людям вообще запрещено быть донорами.

К слову, в Украине также был подобный запрет, его отменили.

В Украине кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 килограммов. Доноры обязательно должны иметь хорошее самочувствие и желание помочь больному человеку.

Чтобы стать донором, нужно пройти медицинское обследование перед сдачей крови и не иметь противопоказаний, с которыми можно ознакомиться на сайте Минздрава.

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