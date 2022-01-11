Телеканал Рада случайно «похоронил» спикера парламента Руслана Стефанчука

Канал Рада в прямом эфире случайно “похоронил” Руслана Стефанчука

Ничего бы не спровоцировало такой интерес, если бы кто-то не поместил большую подпись «раптово помер» прямо под портретом самого спикера парламента.

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«Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, во время российской эскалации на границе Украины весной 2021 года он призывал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаем самые искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным, близким и всем друзьям. Вечная память», — процитировал телеканал «Рада» спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Напомним, прививки «с нардепами»: в известных зданиях Верховной Рады откроют новые пункты вакцинации. Об этом только что сообщил глава Парламента Руслан Стефанчук

Ранее Знай сообщал, Руслана Стефанчука попросили покинуть «кресло» спикера Парламента прямо во время заседания. Рабочий график Верховной Рады прервало неожиданное предложение

Также Знай писал, Дмитрий Разумков опубликовал список «Разумной политики»: кто войдет в объединение бывшего спикера Рады. Бывший спикер Верховной Рады поделился списком своей новой команды. Кто войдет в партию чиновника

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