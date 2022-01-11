Кардиолог рассказала о неожиданных последствиях отказа от сигарет

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в YouTube о последствиях отказа от курения.

Отвечая на вопрос зрителя, который отказался от сигарет и столкнулся с проблемами с давлением и пульсом, медик отметила, что люди курят из-за тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состоянии.

«Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем», — объяснила Коренович.

Медик подчеркнула, что в такой ситуации необходимо снизить уровень тревожности. По ее словам, этому могут помочь занятия спортом и физическая активность.

Кроме того, врач добавила, что никакого вреда для организма в резком отказе от курения нет, наоборот, это самый лучший способ борьбы с вредной привычкой, отметила специалист. Кореневич напомнила, что бросившие курить люди значительно снижают риск инфаркта и инсульта уже через год после отказа от сигарет.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!