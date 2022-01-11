У Саманты в жизни все иначе: всплыла ли тайна о Ким Кэтролл?

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В социальной сети разместили очень интересный пост для всех поклонников легендарного сериала «Секс в большом городе». На фотографии можно увидеть Ким Кэтролл, которая играла роль Саманты Джонс в сериале и ее возлюбленного мужчину.

Соответствующую публикацию разместили на портале «peoletalk» в Instagram.

«Мы привыкли видеть Ким Кэтролл на экране в образе сильной и независимой Саманты Джонс, которая не нуждается в мужчинах. Однако в жизни актриса уже долгое время состоит в счастливых отношениях с Расселом Томасом. По ссылке в описании рассказываем, что известно об избраннике #кимкэтролл», — подписан пост в социальной сети.

Наверняка всем известно, что Ким Кэтролл обрела невероятную популярность после того, как снялась в сериале «Секс в большом городе». Она известна, как Саманта Джонс, которую просто обожают свои фанаты.

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Кадр з "Секс у великому місті"

Кадр из «Секс в большом городе»

Многотысячные юзеры социальной сети не смогли не отреагировать на публикацию со своей любимицей. Поклонники не прошли мимо фотографии и написали свои комплименты под постом с участием Ким Кэтролл и ее мужчины.

Саманта. Фото: Российская газета.

Саманта. Фото: Российская газета.

Саманта. Фото: Российская газета.

«Самая классная из всех!», «Выглядит лучше всех остальных актрис из Sex and the city!», «Какая она», «Красивая пара!», «Гармоничная пара», — пишут отзывы пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что Криса Нота собираются вырезать из сериала «Секс в большом городе»

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