названы семь главных причин замедления метаболизма

Нарушение обмена веществ чаще всего провоцируют не болезни, в том числе наследственные, а неправильный режим питания, заявила диетолог Светлана Фус.
По ее словам, к самым распространенным причинам замедленного метаболизма относятся:
Отказ от завтрака;⠀
Недостаточное поступление воды в организм;⠀
Нерегулярное питание;⠀
Употребление слишком больших порций;⠀
Основной прием пищи — ужин;⠀
Неполноценный сон;⠀
Стресс.⠀
В первую очередь специалист рекомендует включить в рацион больше растительной пищи — овощи, злаковые и фрукты.
«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — сказала диетолог
Также необходимо пить достаточное количество воды («без нее улучшить обменные процессы будет в разы сложнее») и отказаться от сладостей, мучного, фастфуда и полуфабрикатов.
«Питайтесь так, чтобы чувство сытости сохранялось около четырех часов. В день должно быть три-четыре приема пищи. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и во время очередного приема пищи вы не будете переедать», — объяснила Светлана Фус.
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