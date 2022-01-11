названы семь главных причин замедления метаболизма

Нарушение обмена веществ чаще всего провоцируют не болезни, в том числе наследственные, а неправильный режим питания, заявила диетолог Светлана Фус.

По ее словам, к самым распространенным причинам замедленного метаболизма относятся:

Отказ от завтрака;⠀

Недостаточное поступление воды в организм;⠀

Нерегулярное питание;⠀

Употребление слишком больших порций;⠀

Основной прием пищи — ужин;⠀

Неполноценный сон;⠀

Стресс.⠀

В первую очередь специалист рекомендует включить в рацион больше растительной пищи — овощи, злаковые и фрукты.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — сказала диетолог

Также необходимо пить достаточное количество воды («без нее улучшить обменные процессы будет в разы сложнее») и отказаться от сладостей, мучного, фастфуда и полуфабрикатов.

«Питайтесь так, чтобы чувство сытости сохранялось около четырех часов. В день должно быть три-четыре приема пищи. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и во время очередного приема пищи вы не будете переедать», — объяснила Светлана Фус.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!