Январь создан для того, чтобы люди перезагрузились, — астролог Альбина Пономаренко

Астролог Альбина Пономаренко рассказала, что нам подготовил январь и что происходит в январе с эмоциональным состоянием людей.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Январь создан для того, чтобы люди перезагрузились, отдохнули, наполнились силами и уже с 5-6 февраля начали движение. Поэтому январь создан для того, чтобы делать текущую работу, которая у вас есть. В начале года у людей происходит сумасшедшая эмоциональность, потому что год закончился и человек выдохнул после праздников. Тем более, что мы вошли в новый год на периоде ретроградной Венеры, а она отвечает за чувства и эмоции», — рассказала Альбина Пономаренко.

Астролог сказала, что главная тема ретроградной Венеры заключается именно в том, что у людей обостряются чувства. И в такой момент, считает она, нужно понять, действительно ли устали люди, или просто отношения на самом деле изжили себя. Также у нас складываются несколько напряженных аспектов на небе, сообщила она, которые могут провоцировать подобные влияния. Например, подчеркнула она, Марс в оппозиции с черной Луной, то есть Марс – это страсти, а черная Луна – это слабая точка, и точный аспект будет происходить 9 января.