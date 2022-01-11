Январь создан для того, чтобы люди перезагрузились, — астролог Альбина Пономаренко

Астролог Альбина Пономаренко рассказала, что нам подготовил январь и что происходит в январе с эмоциональным состоянием людей.
Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.
«Январь создан для того, чтобы люди перезагрузились, отдохнули, наполнились силами и уже с 5-6 февраля начали движение. Поэтому январь создан для того, чтобы делать текущую работу, которая у вас есть. В начале года у людей происходит сумасшедшая эмоциональность, потому что год закончился и человек выдохнул после праздников. Тем более, что мы вошли в новый год на периоде ретроградной Венеры, а она отвечает за чувства и эмоции», — рассказала Альбина Пономаренко.
Астролог сказала, что главная тема ретроградной Венеры заключается именно в том, что у людей обостряются чувства. И в такой момент, считает она, нужно понять, действительно ли устали люди, или просто отношения на самом деле изжили себя. Также у нас складываются несколько напряженных аспектов на небе, сообщила она, которые могут провоцировать подобные влияния. Например, подчеркнула она, Марс в оппозиции с черной Луной, то есть Марс – это страсти, а черная Луна – это слабая точка, и точный аспект будет происходить 9 января.
«Но ми уже в резонансе с этим аспектом, и он склоняет к агрессии, особенно тех, у кого в натальной карте есть подобная квадратура с черной Луной. И вот эта агрессия просто всплывает в человеке, но подавлять ее не нужно. С агрессией нужно как-то работать, потому что она может разрушить человека и отношения. Агрессия – это очень большая сила, которую нужно трансформировать в творчество и пройти психотерапию. Так как черная Луна в гороскопе каждого является показателем негативной кармы из прошлых воплощений», — резюмировала Альбина Пономаренко.
Как сообщал Знай.ua, астролог Альбина Пономаренко заявила, что строить планы лучше с 14 января по 4 февраля.
Также Знай.ua писал, что астролог Альбина Пономаренко рассказала, что нам принесет ретроградный Марс.
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