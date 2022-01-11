Названа тройка самых востребованных профессий на рынке фриланса

Прошлый 2021-й год не сильно отличался от 2020-го по росту рынка фриланса. Но все же, если более скрупулезно проводить параллели, то 2020-й все равно оказался впереди, ведь на фоне страха перед коронавирусом в 2020-м году больше людей искало удаленную работу. Как передает издание «Комментарии», об этом рассказывают в «Freelancehunt».

Фриланс. Фото: zistemo.ru

Так количество фрилансеров в 2021 году подпрыгнуло на 13%, до 776 тысяч, в то время как число заказчиков на Freelancehunt увеличилось на 20% — 270 тысяч.

Ни для кого не секрет, что больше всего спросом на рынке фриланса традиционно пользуются работники IТ-сектора. В 2021 году было не так много заданий, как в 2020-ом, но суммы за оплату труда программистов выросли.

В компании объясняют, многие известные компании предпочитают платить большие зарплаты программистам, которые работают на удаленке, нежели предлагать им офисную работу, неся дополнительные затраты. Простым арифметическим способом можно прикинуть, что программист, который работает на удаленке – обходится в разы дешевле.

Процент заказов у копирайтеров поднялся на 1 пункт – с 2,6% до 13,5%. Также увеличилась оплата труда.

На третьей позиции по спросу оказались дизазайнеры. Эта профессия на рынке фриланса также пользуется спросом.

Если же говорить о численности, то в Freelancehunt заметили, что больше всего дизайнеров. На второй позиции – программисты и третьими идут копирайтеры.

Основатель Freelancehunt Олег Топчий обратил внимание на один знаковый момент – хороший специалист на рынке фриланса может зарабатывать неплохие деньги, особенно, если он работает в узкой нише. За хорошего специалиста многие компании готовы побороться. В специфических сегментах еще и ниже конкуренция, поскольку порог вхождения в такую нишу гораздо выше.

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