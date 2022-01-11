Принц Уильям решил пойти против родного брата?

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В социальной сети сообщили удивительную информацию о том, что принц Уильям захотел свести на минимум общение с его семьей. Стало известно, что принц Уильям не позвал родного брата Гарри на открытие памятника их матери.

Соответствующий пост обнародовали на портале «peopletalk» в Instagram.

«После определенных событий в жизни принца Гарри его родной брат, принц Уильям, захотел свести на минимум общение с его семьей. А накануне стало известно о том, что герцог Кембриджский даже не собирался приглашать Гарри на открытие памятника их матери — принцессы Дианы», — подписан пост в социальной сети.

Важно подметить, что такая новость не могла статься без внимания. Люди не стали игнорировать такую информацию и начали писать свои мнения по этому поводу.

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Принц Уильям, фото: Instagram

Принц Уильям, фото: Instagram

«А зачем его звать? Она такая же мама Гарри как и Уильяма, жёлтые газетёнки как всегда лишь бы их читали», «Зря они так конечно. Братья должны быть дружны и потдерживать друг друга, но зачастую это не так», «Я не верю. Кто слышал что именно сказал Уильям? Только сплетни распространяете! А если брат с братом повздорили, то это житейские ситуации, они что, не люди? Если королевская семья, то человеческих эмоций у них нет? Хватит уже копаться в чужом грязном белье», «Это очень не красиво. Как бы он не относился к брату, Диана их мать. И я думаю подданные британской короны не оценят данный шаг!», «Гарри на бабулю свою похож очень когда так смеётся», «Ну и дурак . Власть властью а родственные связи это святое», «А принцу Уильяму просто очень нужен трон)», — пишут отзывы юзеры социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», принц Гарри и Меган Маркл вернулись из Америки в Англию.

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