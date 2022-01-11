Принц Уильям решил пойти против родного брата?

В социальной сети сообщили удивительную информацию о том, что принц Уильям захотел свести на минимум общение с его семьей. Стало известно, что принц Уильям не позвал родного брата Гарри на открытие памятника их матери.

Соответствующий пост обнародовали на портале «peopletalk» в Instagram.

«После определенных событий в жизни принца Гарри его родной брат, принц Уильям, захотел свести на минимум общение с его семьей. А накануне стало известно о том, что герцог Кембриджский даже не собирался приглашать Гарри на открытие памятника их матери — принцессы Дианы», — подписан пост в социальной сети.

Важно подметить, что такая новость не могла статься без внимания. Люди не стали игнорировать такую информацию и начали писать свои мнения по этому поводу.