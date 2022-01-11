Звезда «Танцев» оказался в рабстве в чужой стране, без денег и документов

Российский режиссер, хореограф, певец, продюсер, наставник и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ, Мигель (Сергей Мигельевич Шестепёров) признался о неприятном событии в его жизни. Отрывок из передачи «Я тебе не верю» опубликовали в социальной сети «ТикТок».

«Мигель попал в рабство #азаматмусагалиев #прикол #мигель #ятебеневерю», — подписан видеоролик с участием Мигеля.

«Мне было двадцать лет…», — вспоминает он.

«Мы ехали на корабле… В цепях», — ехидничают другие участники телешоу.

«Нет, не на корабле. Я остался один. У меня забрали паспорт и продали в рабство. Единственное, что у меня осталось – это мобильный телефон, по которому я один раз позвонил друзьям в Москву. И они меня вытащили оттуда», — добавляет хореограф.

Он рассказал, что в качестве раба провел две недели, и в этот период ему приходилось выполнять разную работу.

«Чего я только не делал: накрывал на стол… Я стоял у входа ровненько, мне нельзя было смотреть на людей, которые заходят, и кланялся им постоянно», — делится воспоминаниями он. По его словам, это происходило в Турции, и является правдой.

Напомним, звезда «Танцев» балует себя косячком в перерывах между съемками.

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