Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом

Популярный среди россиян майонез имеет довольно скандальную репутацию. Многие врачи считают его кулинарным злом, в частности, из-за высокой калорийности. Как снизить вред от любимого соуса, рассказала в интервью диетолог Анна Мелехина.

Состав майонеза достаточно безобиден, в него входят яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, отметила Мелехина. Соус не причинит вреда организму, если использовать его в небольшом количестве, считает она.

Майонез не так калориен, как другая заправка для салатов — растительное масло, продолжила диетолог. В ста граммах соуса содержится в среднем 600 килокалорий, а в таком же количестве масла — 900 килокалорий. При этом жирность традиционных сортов майонеза составляет 67 процентов, а растительного масла — 99 процентов, добавила врач.

Однако майонезом принято щедро заправлять и без того сытные салаты. А во время застолья после оливье, селедки под шубой или мимозы переходить к мясным блюдам, напомнила Мелехина. В результате калорийность праздничного меню в целом становится слишком высокой.

«Салаты нами воспринимаются как закуска, после которой идет основное блюдо. Однако, к примеру, оливье по составу и калорийности — уже основное блюдо. Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное», — уверена диетолог.

Она рассказала, как снизить калорийность заправки для салатов, не отказываясь от любимого соуса.

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