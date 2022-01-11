Врач рассказала, что будет, если съедать 15 фисташек в день

Фисташки — калорийный продукт и содержащий много жира продукт, однако его необходимо включать в рацион для ускорения метаболизма, улучшения работы сердечно-сосудистой системы и ускорения обмена веществ

«Один из главных элементов в фисташках — B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти «плохой» холестерин в крови», — сообщила диетолог агентства.

Она добавила, что большое количество калия и магния способствует укреплению сосудов и нормализации сердцебиения.

«Чтобы польза от фисташек была максимальной, употребляйте до 15 орешков в день. Детям лучше давать не более семи фисташек», — посоветовала Кораблева.

При этом специалист предупредила, что фисташки, как и многие другие орехи, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов.

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