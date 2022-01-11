Врач назвала причину резкого ухудшения зрения

Витамин А входит в число важнейших витаминов для зрения — помогает работе зрительного нерва и укрепляет глазные мышцы, заявила эндокринолог Татьяна Бочарова.

Специалист отметила, что его нехватка ведет к сухости роговицы и закупорке слезных каналов. «Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А — «куриная слепота»: явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет», — сообщила собеседник агентства.

Провитамин А проще всего получить из овощных соков, но только из свежевыжатых. Из продуктов животного происхождения его больше всего в рыбьем жире (19 миллиграммов), куриной печени (12 миллиграммов на 100 граммов), говяжьей (8,2 миллиграмма), печени трески (4,4 миллиграмма), бараньей печени (3,6 миллиграмма).

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