Как в Украине наказывают за липовые сертификаты о вакцинации

Ограничения для непривитых украинцев спровоцировали появление поддельных COVID-сертификатов. Часть украинцев отказывается от вакцинации и просто покупает фейковые сертификаты. Как наказывают нарушителей и сколько зарабатывают на ковид-схеме, узнавали журналисты программы «Гроші» на канале 2+2.
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Напомним, в августе 2021 года ЕС признал украинские COVID-сертификаты как полностью соответствующие европейским нормам. Эта новость стала одной из причин массовых подделок. Но покупая фейковый документ, человек не только рискует собственным здоровьем, но и свободой.
Фото: «Гроші», сертификат
За второе полугодие прошлого года выявили около 10 мошеннических групп, которые занимались подделкой COVID-сертификатов. Одну из крупнейших-на Волыни. Стоимость поддельного свидетельства о вакцинации составляла 1600 грн. Ежедневно аферисты изготавливали до 20 таких документов.
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Верховная Рада приняла решение усилить ответственность за продажу и приобретение фальшивых сертификатов, когда в ноябре 2021 года их количество превысило 200 тысяч. За изготовление таких документов с целью продажи штраф может достигать 170 тысяч гривен или 3 года лишения свободы. Кроме того, ответственность за поддельный COVID-сертификат касается не только лица, которое его подделала, но и тех, кто такой сертификат использует.
Фото: «Гроші», сертификат
«В нашей стране пока есть достаточно существенный процент фейковых сертификатов. Поддельные справки и другая медицинская документация в Украине совсем не единичными случаями. COVID-сертификаты также не стали исключением », — комментирует Екатерина Сояк, заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля НДСЮ «Охматдет»
Работникам СБУ удалось разоблачить самую масштабную аферу с COVID-сертификатами. К ковид-схеме двое киевлян привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов Украины. По приблизительным подсчетам на продаже документов мошенники ежемесячно зарабатывали около пяти млн. грн.
Фото: «Гроші», сертификат
Несмотря на меры наказания, интернет до сих пор пестрит предложениями приобрести фальшивые сертификаты. Заказать подделку — дело лишь нескольких минут. Стоит заметить, что в Украине черный рынок ковид-сертификатов один из крупнейших в Европе, а наказание за изготовление поддельных медицинских документов — гуманней всего.
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