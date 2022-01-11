Как в Украине наказывают за липовые сертификаты о вакцинации

Ограничения для непривитых украинцев спровоцировали появление поддельных COVID-сертификатов. Часть украинцев отказывается от вакцинации и просто покупает фейковые сертификаты. Как наказывают нарушителей и сколько зарабатывают на ковид-схеме, узнавали журналисты программы «Гроші» на канале 2+2.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в августе 2021 года ЕС признал украинские COVID-сертификаты как полностью соответствующие европейским нормам. Эта новость стала одной из причин массовых подделок. Но покупая фейковый документ, человек не только рискует собственным здоровьем, но и свободой.