Диетолог рассказала о последствиях отказа от хлеба

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, каких проблем можно избежать, если отказаться от хлеба или минимизировать его употребление.

По ее словам, калорийность хлеба — в среднем 250-300 килокалорий на 100 граммов. При этом пшеничный хлеб из муки тонкого помола имеет высокий гликемический индекс — 85-90.

«Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню», — заявила собеседник агентства.

Разумовская добавила, что в цельнозерновом хлебе много пищевых волокон — если съесть его слишком много, можно спровоцировать вздутие живота и метеоризм. Но если есть хлеб в меру (в 100 граммах цельнозернового хлеба около 7,4 грамма пищевых волокон), он, наоборот, помогает пищеварению.

«Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню», — подытожила диетолог.

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