В Черкассах активисты и представители Нацкорпуса вышли на акцию в поддержку жителей Казахстана

10 января в Черкассах общественные активисты и представители Национального Корпуса вышли под здание Черкасской ОГА в поддержку жителей Казахстана с лозунгами против российской агрессии.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

«Многие готовы ехать в Казахстан, помогать, поддержать, но когда спрашивают, при чем здесь Украина, то я отвечаю, что сегодня почти двухтысячная группировка на границе Украины, мы имеем угрозу полной оккупации Украины со стороны России. На сегодняшний день от органов власти Украины нет ни одной позиции по ситуации в Казахстане. Сегодня президент делает все, чтобы об Украине думали, что она на мировой арене ничего не решает», — отметил руководитель Черкасской ячейки Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук.

В публикации отмечено, что за последние 100 лет было 43 случая вооруженной агрессии России против других государств. По мнению представителей Национального Корпуса, наши власти должны высказать свою официальную позицию по ситуации в Казахстане, но пока никаких заявлений не поступает.

«Учитывая это, митингующие подготовили обращение с требованиями к президенту и Верховной Раде: