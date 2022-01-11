В Черкассах активисты и представители Нацкорпуса вышли на акцию в поддержку жителей Казахстана

10 января в Черкассах общественные активисты и представители Национального Корпуса вышли под здание Черкасской ОГА в поддержку жителей Казахстана с лозунгами против российской агрессии.
Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.
«Многие готовы ехать в Казахстан, помогать, поддержать, но когда спрашивают, при чем здесь Украина, то я отвечаю, что сегодня почти двухтысячная группировка на границе Украины, мы имеем угрозу полной оккупации Украины со стороны России. На сегодняшний день от органов власти Украины нет ни одной позиции по ситуации в Казахстане. Сегодня президент делает все, чтобы об Украине думали, что она на мировой арене ничего не решает», — отметил руководитель Черкасской ячейки Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук.
В публикации отмечено, что за последние 100 лет было 43 случая вооруженной агрессии России против других государств. По мнению представителей Национального Корпуса, наши власти должны высказать свою официальную позицию по ситуации в Казахстане, но пока никаких заявлений не поступает.
«Учитывая это, митингующие подготовили обращение с требованиями к президенту и Верховной Раде:
- сделать официальные заявления от Президента Украины и Верховной Рады Украины, которые будут содержать поддержку народа Казахстана, который стал очередной жертвой российской интервенции, и осудить глав стран-членов ОДКБ, введших войска на территорию Республики Казахстан.
- Провести расследование в отношении работников СБУ и наказать виновных. О результатах сообщить официально и через средства массовой информации.
- Разработать механизм поддержки антироссийских движений в Казахстане», — сказано в публикации.
Как сообщал Знай.ua, Андрей Билецкий назвал цифры, сколько украинцев готовы присоединиться к территориальной обороне.
Также Знай.ua публиковал заявление Андрея Билецкого: Немецкие неокоммунисты снова поддерживают небольшевистскую Россию.
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